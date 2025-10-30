Начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области официально началось, сообщает Politeka.

Это подтвердил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

По его данным, в 17 населенных пунктах региона уже начали подавать тепло, в том числе в жилые дома, а около 30 многоквартирных домов в разных общинах получили отопление.

Всего в Харьковской области начали работу 66 котельных, которые поставляют теплоноситель в учреждения социальной сферы, включая больницы, школы и детские сады, работающие в смешанном формате или онлайн. Технических проблем с запуском отопительного сезона по всем населенным пунктам нет, а юридические вопросы по отоплению в Лозовой сняты. Газ подается в штатном режиме, и тепло уже поступает в разные учреждения.

В Украине более 55% объектов социальной сферы — детские сады, больницы, школы — уже подключены к теплу. В 13 регионах тепло частично подается в жилые дома. Остальные области планируют постепенное подключение с учетом температурного режима и погодных условий, а также решений местных органов власти.

Для старта сезона подготовлено более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей. Проведены ремонты и замены более 340 км труб, сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров. Все мероприятия направлены на обеспечение непрерывного доступа к базовым услугам и стабильную подачу тепла.

Начало отопительного сезона 2025 г. в Харьковской области демонстрирует готовность коммунальных сетей к работе, а наличие ресурсов позволяет поддерживать температуру в помещениях на необходимом уровне, что обеспечивает комфорт в жилых домах и заведениях социальной сферы.

