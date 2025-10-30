Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области и других регионах проходит по плану в соответствии с установленными нормами.

В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Украине официально стартовал отопительный сезон.

В настоящее время более 55% объектов социальной сферы, в том числе детские сады, школы и больницы, уже получают тепло. В 13 регионах подача тепла в жилые дома осуществляется частично, остальные области будут подключаться постепенно в зависимости от погодных условий и решений местных властей.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила угрозы для энергетической инфраструктуры со стороны российских атак. К работе подготовлено более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей, выполнены ремонты и заменены более 340 км трубопроводов, сформированы запасы угля, жидкого топлива, пеллет и дров.

В то же время, Запорожская область полностью готова к старту отопительного сезона, отметил начальник областной военной администрации Иван Федоров. Регион выполнил все поручения центральных органов власти. Сезон начнется, когда в течение трех дней подряд температура воздуха достигнет +8°C. Специалисты следят за температурным графиком, чтобы избежать чрезмерных расходов для населения и не создать дефицит электроэнергии.

Федоров подчеркнул, что система готова к запуску, и тепло поступит в дома сразу после достижения необходимых показателей температуры. Правительство акцентирует внимание на приоритете непрерывного обеспечения базовых услуг, в частности, теплом и светом, благодаря энергетикам и службам за ежедневную работу.

