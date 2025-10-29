У Київській області з 30 жовтня по 2 листопада 2025 року знову проводитимуть профілактичні роботи в мережах і застосовуватимуть відповідні графіки відключення світла.

Спеціалісти ДТЕК попередили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на період із 30 жовтня по 2 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними енергетиків, у четвер, 30 жовтня, в області діятимуть такі графіки відключення світла:

Рокитне (вул. Жовтнева, Лівобережна, Танкістів, Травнева, Ярослава Мудрого, пров. Мисливський) – з 8:30 до 18:30;

Переяслав (Борисовське поле, Дощова, Заплавна, Коцюбинського, Січових Стрільців, Соборна, Солонці, Теплична, Тернова, Ярмаркова, Вишневського та сусідні провулки) – з 8:30 до 19:00;

Поділля (Козацька, Лугова, Покровська, Ринкова, Хліборобська), Пасічна (Зарічна, Поліська, Щастя), Баришівка (Красилівська, Соборна, Братів Ковалів, Забайкальська, Нова, Партизанська, Травнева, Шовковична та ін.), Перемога (Ядлівська, пров. Київський) – з 9:00 до 19:00;

Гребельки (Вишнева, Лісова, Лугова, Миру, Набережна, Польова, Садова, Шевченка), Русанів (Вишнева, Гайова, Горіхова, Нова, Пасічна, Польова, Прилужна, Хамбіра та ін.) – з 9:00 до 19:00.

У пʼятницю, 31 жовтня, як пише Politeka, знеструмлення знову відбуватимуть в Рокитному, але цього разу для вулиць Ентузіастів, Короленка, Цукровиків, Освіти, та в місті Переяслав (Кооперативна, Лагідна, Ластівкова, Музейна, Ніколенка, Петропавлівська, Потапенка, Професійна, Ромашкова, Соснова, Ташанська та ін.).

Також у пʼятницю обмеження частково діятимуть у Баришівській громаді з 9 до 19 години в селах Поділля та Селище, а також у Великодимерській (з 8 до 20 – Велика Димерка, Шевченкове, Богданівка; з 9 до 19 – Богданівка, Русанів).

У межах Кагарлицької громади в Київській області графіки відключення світла застосовуватимуть із 8:30 до 18:30: 30 числа – Кагарлик, Антонівка, 31 – Антонівка, 1 та 2 листопада – Бендюгівка.

