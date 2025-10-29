В Киевской области с 30 октября по 2 ноября 2025 снова будут проводить профилактические работы в сетях и будут применять соответствующие графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупредили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на период с 30 октября по 2 ноября 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, по данным энергетиков, в четверг, 30 октября, в области будут действовать следующие графики отключения света:

Рокитное (ул. Октябрьская, Левобережная, Танкистов, Майская, Ярослава Мудрого, пер. Охотный) – с 8:30 до 18:30;

Переяслав (Борисовское поле, Дождевая, Заплавная, Коцюбинского, Сечевых Стрельцов, Соборная, Солонцы, Тепличная, Терновая, Ярмарковая, Вишневского и соседние переулки) – с 8:30 до 19:00;

Подолье (Казацкая, Луговая, Покровская, Рыночная, Хлеборобская), Пасечная (Заречная, Полесская, Счастья), Барышевка (Красиловская, Соборная, Братьев Кузнецов, Забайкальская, Новая, Партизанская, Майская, Шелковичная и др.), Победа (Ядловская, пер. Киевский) – с 9:00 до 19:00;

Гребельки (Вишневая, Лесная, Луговая, Мира, Набережная, Полевая, Садовая, Шевченко), Русанов (Вишневая, Гаевая, Ореховая, Новая, Пасечная, Полевая, Прилужная, Хамбира и др.) – с 9:00 до 19:00.

В пятницу, 31 октября, как пишет Politeka, обесточивания снова будут происходить в Рокитном, но на этот раз для улиц Энтузиастов, Короленко, Сахарников, Просвещения, и в городе Переяслав (Кооперативная, Мягкая, Ластьевка, Музейная, Николенко, Петропавловская, Потапенко, Ромашковая и др.).

Также в пятницу ограничения будут частично действовать в Барышевской общине с 9 до 19 часов в селах Подолье и Селище, а также в Великодимерской (с 8 до 20 – Великая Дымерка, Шевченково, Богдановка; с 9 до 19 – Богдановка, Русанов).

В пределах Кагарлыкской общины в Киевской области графики отключения света будут применяться с 8:30 до 18:30: 30 числа – Кагарлык, Антоновка, 31 – Антоновка, 1 и 2 ноября – Бендюговка.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.

Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.