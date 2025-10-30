ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" объявило новые локальные графики отключения света в области на период с 31 октября по 4 ноября 2025 года.

Энергетики предупредили, где и когда в Киевской области с 31 октября по 4 ноября 2025 года будут применять графики отключения света, связанные с профилактическими работами в сетях, пишет Politeka.

В пятницу, 31 октября, по данным ДТЭК, графики отключения света запланированы в следующих населенных пунктах:

Ракитное (ул. Энтузиастов, Просвещения, Короленко, Сахарников) – с 8:30 до 18:30 (такие же ограничения повторятся в поселке и 3 ноября);

Антоновка (Вишневая, Дружбы, Киевская, Шевченко) – с 8:30 до 18:30;

Великая Дымерка (Апрельная), Шевченково (Куксы), Рожны (Литковская), частично Богдановка, Русанов – с 8:00 до 20:00 или с 9:00 до 19:00;

Боярка (Белогородская, Строительная, Котляревского, Линейная, Молодежная, Сагайдачного, Ярослава Мудрого и др.), Тарасовка (Абрикосовая, Хмельницкого, Весенняя, Возрождения, Грушевая, Довженко, Зеленая, Гончара, Кленовая, Княгини Ольги и др.) – с 8:00 до 14:00;

Вишневое (Балукова), Крюковщина (Балукова, Барвенковая, Бучанская, Лисная, Мичурина, Новая, Полевая, Привокзальная, Свободы, Славянская, Тарасовская, Яровая, Ленинградская площадь, Неопределенная, пер. Западный, Лесной, Новый, Южный) – с 8 до 20.

В селе Бендюговка будут обесточены 1 и 2 числа с 8:30 до 18:30 для домов по улицам Вишневая и Мира, сообщает Politeka.

01.11 без электроэнергии с 8:30 до 19:00 останутся жители с. Мазинки (Мира, Леси Украинки, Шевченко) и Демянцы (Кучеренко, Молодежная, Славы, Центральная, Школьная).

2 ноября графики отключения света в Киевской области затронут частично села Дмитровка и Капитановка (с 8 до 20 часов), 3 числа – Волчков (с 8:30 до 19:00), Копачев (с 9:00 до 18:30), а 4 – Обухов и Нещеров (с 8 до 18).

