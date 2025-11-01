Під час виїздів переселенці можуть отримати не лише безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області.

У Миколаєві та області внутрішньо переміщені особи можуть отримати безкоштовні продуктові набори завдяки діяльності благодійного фонду «Карітас України», повідомляє Politeka.net.

Інформація про це розміщена на офіційній сторінці фонду у Фейсбук.

Благодійний фонд «Карітас України» продовжує активно підтримувати постраждалих від війни громадян, зокрема переселенців, які знайшли прихисток у Миколаївській області. Задля того, щоб охопити допомогою навіть найвіддаленіші населені пункти, організація створила мобільні виїзні групи, які надають комплекс послуг, рівноцінний роботі стаціонарних міських центрів допомоги.

Під час таких виїздів внутрішньо переміщені особи мають можливість отримати безкоштовні продуктові набори для ВПО в Миколаєві та області, засоби гігієни та необхідні медичні товари.

Крім того, працівники мобільних груп допомагають зареєструватися на отримання фіндопомоги й надають консультації від фахівців — юристів, психологів, кризових та кейс-менеджерів. Така допомога спрямована на те, щоб люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, могли отримати не лише матеріальну підтримку, а й професійний супровід у вирішенні своїх проблем.

Особливу увагу фонд приділяє родинам із дітьми, адже саме вони найчастіше потребують невідкладної допомоги. Для малюків та немовлят «Карітас України» надає спеціалізоване дитяче харчування, яке підбирається з урахуванням віку та індивідуальних потреб дитини. Це допомагає батькам бути впевненими, що їхні діти отримують усе необхідне для повноцінного росту й розвитку.

На етапі екстреної допомоги діяльність «Карітас України» охоплює кілька напрямків:

формування наборів для евакуйованих осіб;

забезпечення транзитними гігієнічними наборами;

роздачу безкоштовних гарячих обідів;

реєстрацію на багатоцільову грошову виплату.

Нещодавно Карітас Миколаїв УГКЦ, наскільки дозволяють ресурси, продовжує підтримувати переселенців. Майже 80 родин отримали продуктові набори від фонду: крупи, макарони, квасолю, рибні та м’ясні консерви, каву й цукор.

