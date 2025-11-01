Во время выездов переселенцы могут получить не только бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области.

В Николаеве и области внутренне перемещенные могут получить бесплатные продуктовые наборы благодаря деятельности благотворительного фонда «Каритас Украины», сообщает Politeka.net.

Информация об этом размещена на официальной странице фонда в Фейсбуке.

Благотворительный фонд «Каритас Украины» продолжает активно поддерживать пострадавших от войны граждан, в том числе переселенцев, нашедших убежище в Николаевской области. Для того чтобы охватить помощью даже самые отдаленные населенные пункты, организация создала мобильные выездные группы, предоставляющие комплекс услуг, равноценный работе стационарных городских центров помощи.

Во время таких выездов внутренне перемещенные лица могут получить бесплатные продуктовые наборы для ВПЛ в Николаеве и области, средства гигиены и необходимые медицинские товары.

Кроме того, работники мобильных групп помогают зарегистрироваться на получение финпомощи и консультируют специалистов — юристов, психологов, кризисных и кейс-менеджеров. Такая поддержка направлена ​​на то, чтобы оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах люди могли получить не только материальную поддержку, но и профессиональное сопровождение в решении своих проблем.

Особое внимание фонд уделяет семьям с детьми, ведь именно они чаще всего нуждаются в неотложной помощи. Для малышей и детей «Каритас Украины» предоставляет специализированное детское питание, которое подбирается с учетом возраста и индивидуальных потребностей ребенка. Это помогает родителям быть уверенными в том, что их дети получают все необходимое для полноценного роста и развития.

На этапе экстренной помощи деятельность «Каритас Украины» охватывает несколько направлений:

формирование наборов для эвакуированных лиц;

обеспечение транзитными гигиеническими наборами;

раздачу бесплатных горячих обедов;

регистрацию на многоцелевую денежную выплату.

Недавно Каритас Николаев УГКЦ, насколько разрешают ресурсы, продолжает поддерживать переселенцев. Около 80 семей получили продуктовые наборы от фонда: крупы, макароны, фасоль, рыбные и мясные консервы, кофе и сахар.

