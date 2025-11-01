Дефіцит продуктів у Київській області продовжує впливати на доступність та цінову стабільність меду для споживачів.

Дефіцит продуктів у Київській області впливає на ринок меду, повідомляє Politeka.

У 2025 році мешканці регіону стикаються зі значним подорожчанням цього натурального продукту через обмежену пропозицію. Вартість зросла майже на половину порівняно з попереднім роком, що стало наслідком суттєвого скорочення врожайності.

За даними українських пасічників, обсяг виробництва цього року може бути на третину меншим, ніж у 2024 році. Засновник «Пасіка 21» Сергій Шаронін пояснює, що на це вплинули весняні заморозки, затяжні дощі, отруєння бджіл та несприятливі умови для зимівлі й цвітіння медоносних рослин. Перший медозбір виявився низьким, що відразу відобразилося на цінах.

У липні 2025 року літр акацієвого коштував 200–250 гривень, тоді як ще кілька років тому його можна було придбати за 80–100 гривень. Ціни в магазинах і на ринках різняться залежно від сорту, бренду та регіону виробництва.

Найдешевші варіанти у супермаркетах «Сільпо» та Varus стартують від 34–36 грн за 100–125 грам. У «Метро» 300 грам продукції з різнотрав’я продають за 85 гривень. Прямо від пасічників чи на ринках ціни значно вищі: акацієвий мед коштує 500–650 гривень за літр, гречаний – 250–320, різнотрав’я – 150–250, соняшниковий – 120–200.

Зростання цін позначається й на товарах, у складі яких використовується мед. Експерти прогнозують, що подорожчання збережеться щонайменше до наступного сезону збору.

Отже, дефіцит продуктів у Київській області продовжує впливати на доступність та цінову стабільність для споживачів.

