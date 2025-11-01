Дефицит продуктов в Киевской области продолжает оказывать влияние на доступность и ценовую стабильность меда для потребителей.

В 2025 году жители региона сталкиваются со значительным удорожанием этого натурального продукта из-за ограниченного предложения. Стоимость выросла почти на половину по сравнению с предыдущим годом, что явилось следствием существенного сокращения урожайности.

По данным украинских пчеловодов, объем производства в этом году может быть на треть меньше, чем в 2024 году. Основатель «Пасека 21» Сергей Шаронин объясняет, что на это повлияли весенние заморозки, затяжные дожди, отравление пчел и неблагоприятные условия для зимовки и цветения медоносных растений. Первый медосбор оказался низким, что сразу отразилось на ценах.

В июле 2025 года литр акациевого стоил 200–250 гривен, в то время как еще несколько лет назад его можно было приобрести за 80–100 гривен. Цены в магазинах и рынках различаются в зависимости от сорта, бренда и региона производства.

Самые дешевые варианты в супермаркетах Сильпо и Varus стартуют от 34-36 грн за 100-125 грамм. В «Метро» 300 грамм продукции разнотравья продают за 85 гривен. Прямо от пчеловодов или на рынках цены значительно выше: акациевый мед стоит 500–650 гривен за литр, гречишный – 250–320, разнотравье – 150–250, подсолнечный – 120–200.

Рост цен сказывается и на товарах, в составе которых используется мед. Эксперты прогнозируют, что подорожание сохранится, по меньшей мере, до следующего сезона сбора.

