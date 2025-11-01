Видача фінансової підтримки, у тому числі гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області, здійснюється після попереднього запису у визначених пунктах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області реалізується у межах проєкту RISE, який впроваджує благодійний фонд «Карітас-Спес Одеса», повідомляє Politeka.

Згідно з офіційними даними організації, програма спрямована на підтримку українців, котрі через воєнні події опинилися у скрутному становищі — втратили домівки, були змушені виїхати або мешкають поблизу зони бойових дій. Ініціатива покликана допомогти забезпечити базові потреби: придбати продукти, ліки, засоби гігієни чи оплатити тимчасове житло.

Підтримка надається двом групам отримувачів. Перша — переселенці, які протягом останнього місяця прибули з регіонів, де тривають або нещодавно завершилися обстріли. Для них період адаптації є найскладнішим, тому фінансова виплата допомагає покрити першочергові витрати. Друга — мешканці прифронтових населених пунктів, розташованих не далі ніж за 30 кілометрів від лінії зіткнення. Люди з цих територій мають обмежений доступ до ресурсів, тож отримані кошти дозволяють покращити умови життя.

Видача фінансової підтримки, у тому числі гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області, здійснюється після попереднього запису у визначених пунктах. В Одесі прийом громадян проходить за адресою: вулиця Мала Арнаутська, 88. Одна родина може отримати одноразову виплату, розраховану на три місяці. Сума становить 3600 гривень на кожного учасника домогосподарства, але не більш ніж для чотирьох осіб, тобто максимально — 14 400 гривень.

Участь можлива лише за умови відповідності вимогам: члени родини не мають отримувати допомогу від інших фондів протягом трьох останніх місяців і не брали участі у попередніх програмах «Карітас-Спес Одеса».

