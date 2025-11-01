Выдача финансовой поддержки, включая гуманитарную помощь для пенсионеров в Одесской области, осуществляется после предварительной записи в определенных пунктах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области реализуется в рамках проекта RISE, внедряемого благотворительным фондом «Каритас-Спес Одесса», сообщает Politeka.

Согласно официальным данным организации, программа направлена ​​на поддержку украинцев, которые из-за военных событий оказались в затруднительном положении — потеряли дома, были вынуждены уехать или проживают вблизи зоны боевых действий. Инициатива призвана помочь обеспечить основные потребности: приобрести продукты, лекарства, средства гигиены или оплатить временное жилье.

Поддержка предоставляется двум группам получателей. Первая — переселенцы, которые в последний месяц прибыли из регионов, где продолжаются или недавно завершились обстрелы. Для них период адаптации самый сложный, поэтому финансовая выплата помогает покрыть первоочередные расходы. Вторая — жители прифронтовых населенных пунктов, расположенных не дальше 30 километров от линии столкновения. Люди с этих территорий имеют ограниченный доступ к ресурсам и полученные средства позволяют улучшить условия жизни.

Выдача финансовой поддержки, включая гуманитарную помощь для пенсионеров в Одесской области, осуществляется после предварительной записи в определенных пунктах. В Одессе прием граждан проходит по адресу: улица Малая Арнаутская, 88. Одна семья может получить одноразовую выплату, рассчитанную на три месяца. Сумма составляет 3600 гривен на каждого участника домохозяйства, но не более четырех человек, то есть максимально — 14 400 гривен.

Участие возможно только при условии соответствия требованиям: члены семьи не должны получать помощь от других фондов в течение трех последних месяцев и не участвовали в предыдущих программах «Каритас-Спес Одесса».

