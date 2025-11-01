Компанії пропонують варіанти роботи для пенсіонерів у Львові з офіційним оформленням, стабільною оплатою та можливістю навчання, повідомляє Politeka.
Серед актуальних пропозицій на платформі work.ua є вакансія продавця-касира у продуктовому магазині. Робота для пенсіонерів у Львові на цій посаді включає обслуговування покупців на касі, розрахунок, зважування та маркування товарів.
Працівники слідкують за справністю касового обладнання, чистотою і консультують клієнтів щодо асортименту та термінів придатності. Важливим обовʼязком є викладка товарів згідно з планограмою, допомога в торговому залі при потребі, утилізація прострочених товарів і переміщення тари.
Компанія пропонує погодинну оплату, виплати щотижня, стабільний графік два через два, можливість брати додаткові зміни і підбір найближчої локації. Платити обіцяють від 21 000 до 25 000.
Ще один цікавий варіант для тих, хто хоче працювати з товарами, це вакансія комплектувальника у Франківському районі. Робота для пенсіонерів у Львові на цій посаді передбачає дбайливу комплектацію товарів згідно замовлення та ввічливе спілкування з клієнтами.
Компанія пропонує стабільний дохід в межах 25-35 тисяч гривень, можливість індивідуального графіку, бонуси за точність та якість виконання завдань, а також знижки на продукцію компанії і на додаткові тренінги.
Окремо варто згадати вакансію пекаря для міні-пекарні. Тут потрібно буде взаємодіяти з готовою замороженою продукцією. Графік з 7.00 до 18.00 з можливістю індивідуальної домовленості щодо кількості змін. Офіційне працевлаштування, ставка 1200 грн на день плюс відсоток від продукції.
