Пошук підходящої зайнятості після виходу на пенсію може бути непростим завданням, але наразі робота для пенсіонерів у Львові стає доступнішою.

Компанії пропонують варіанти роботи для пенсіонерів у Львові з офіційним оформленням, стабільною оплатою та можливістю навчання, повідомляє Politeka.

Серед актуальних пропозицій на платформі work.ua є вакансія продавця-касира у продуктовому магазині. Робота для пенсіонерів у Львові на цій посаді включає обслуговування покупців на касі, розрахунок, зважування та маркування товарів.

Працівники слідкують за справністю касового обладнання, чистотою і консультують клієнтів щодо асортименту та термінів придатності. Важливим обовʼязком є викладка товарів згідно з планограмою, допомога в торговому залі при потребі, утилізація прострочених товарів і переміщення тари.

Компанія пропонує погодинну оплату, виплати щотижня, стабільний графік два через два, можливість брати додаткові зміни і підбір найближчої локації. Платити обіцяють від 21 000 до 25 000.

Ще один цікавий варіант для тих, хто хоче працювати з товарами, це вакансія комплектувальника у Франківському районі. Робота для пенсіонерів у Львові на цій посаді передбачає дбайливу комплектацію товарів згідно замовлення та ввічливе спілкування з клієнтами.

Компанія пропонує стабільний дохід в межах 25-35 тисяч гривень, можливість індивідуального графіку, бонуси за точність та якість виконання завдань, а також знижки на продукцію компанії і на додаткові тренінги.

Окремо варто згадати вакансію пекаря для міні-пекарні. Тут потрібно буде взаємодіяти з готовою замороженою продукцією. Графік з 7.00 до 18.00 з можливістю індивідуальної домовленості щодо кількості змін. Офіційне працевлаштування, ставка 1200 грн на день плюс відсоток від продукції.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львові: хто може розраховувати на прихисток.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Львові: які нововведення з'явилися.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львові: українцям пропонують зарплату від 30 тисяч.