Поиск подходящей занятости после выхода на пенсию может быть непростой задачей, но работа для пенсионеров во Львове становится доступнее.

Компании предлагают варианты работы для пенсионеров во Львове с официальным оформлением, стабильной оплатой и обучением, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений на платформе work.ua есть вакансия продавца-кассира в продуктовом магазине. Работа для пенсионеров во Львове на этом посту включает в себя обслуживание покупателей на кассе, расчет, взвешивание и маркировку товаров.

Работники следят за исправностью кассового оборудования, чистотой и консультируют клиентов по ассортименту и срокам годности. Важной обязанностью является выкладка товаров согласно планограмме, помощь в торговом зале при необходимости, утилизация просроченных товаров и перемещение тары.

Компания предлагает почасовую оплату, еженедельно выплаты, стабильный график два через два, возможность брать дополнительные изменения и подбор ближайшей локации. Платить обещают от 21000 до 25000.

Еще один интересный вариант для тех, кто хочет работать с товарами, это вакансия комплектующего во Франковском районе. Работа для пенсионеров во Львове в этой должности предусматривает бережную комплектацию товаров согласно заказу и вежливое общение с клиентами.

Компания предлагает стабильный доход в пределах 25-35 тысяч гривен, возможность индивидуального графика, бонусы за точность и качество выполнения задач, а также скидки на продукцию компании и дополнительные тренинги.

Отдельно стоит упомянуть вакансию пекаря для мини-пекарни. Здесь нужно будет взаимодействовать с готовой замороженной продукцией. График с 7.00 до 18.00 с возможностью индивидуальной договоренности о количестве изменений. Официальное трудоустройство, ставка 1200 грн. в день плюс процент от продукции.

