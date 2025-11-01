Подальша ситуація визначатиме графіки відключення світла в листопаді у Харкові та обсяги енергопостачання на території міста протягом місяця.

Графік відключення світла в листопаді у Харкові залежить від низки чинників, що визначають стабільність електропостачання, повідомляє Politeka.

Як зазначив енергетичний експерт, бізнесмен Ігор Тинний, все залежатиме від тенденцій обстрілів та здатності енергосистеми витримувати удари. Якщо противник продовжить атакувати енергетичні вузли з тією ж частотою, що й зараз, існує ймовірність, що взимку середня тривалість наявності електроенергії впродовж доби не перевищить восьми годин.

Об’єднана енергосистема України стає локально роз’єднаною після знищення двох-трьох ключових вузлів, і відновлення ліній потребує часу. "Укренерго" має обмежені можливості для справедливого перерозподілу енергії між областями. Наприклад, у Закарпатті при споживанні 180-220 МВт генерація вже сягає 550-600 МВт завдяки сонячним установкам, що робить регіон енергопрофіцитним. Проте навіть у таких областях можливі знеструмлення, адже енергію можуть перенаправляти до сусідніх регіонів.

Прифронтові міста потенційно можуть зазнавати тривалих блекаутів, що тривають до тижня. Це безпосередньо залежить від фокусування противника на знищенні енергетичної інфраструктури. Водночас завдання української сторони незмінне — ремонтувати лінії, заміщати трансформатори та мати резервний парк обладнання, готовий до негайної заміни зруйнованих елементів.

"Я думаю, що в прифронтових містах може бути таке що будуть блекаути тривалістю і в тиждень", — наголосив Тинний.

Тинний наголосив, що будь-яка генерація, відновлена в умовах обстрілів, ризикує бути повторно зруйнованою, тому головним завданням є створення резервів та можливість оперативного ремонту. Це визначатиме графік відключення світла в листопаді у Харкові та обсяги енергопостачання на території міста протягом місяця.

До слова, графіки відключення світла в листопаді у Харкові можна переглядати на сайті Харківобленерго та інших офіційних ресурсах.

