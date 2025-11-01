Последующая ситуация будет определять графики отключения света в ноябре в Харькове и объемы энергоснабжения на территории города в течение месяца.

График отключения света в ноябре в Харькове зависит от ряда факторов, определяющих стабильность электроснабжения, сообщает Politeka.

Как отметил энергетический эксперт, бизнесмен Игорь Тынный, все будет зависеть от тенденций обстрелов и способности энергосистемы выдерживать удары. Если противник продолжит атаковать энергетические узлы с той же частотой, что и сейчас, существует вероятность, что зимой средняя продолжительность электроэнергии в течение суток не превысит восьми часов.

Объединенная энергосистема Украины становится локально разобщенной после уничтожения двух-трех ключевых узлов, и восстановление линий требует времени. У "Укрэнерго" есть ограниченные возможности для справедливого перераспределения энергии между областями. К примеру, в Закарпатье при потреблении 180-220 МВт генерация уже достигает 550-600 МВт благодаря солнечным установкам, что делает регион энергопрофицитным. Однако даже в таких областях возможны обесточивания, ведь энергию могут перенаправлять в соседние регионы.

Прифронтовые города потенциально могут испытывать продолжающиеся до недели длительные блекауты. Это напрямую зависит от фокусировки противника на уничтожении энергетической инфраструктуры. В то же время задача украинской стороны неизменна — ремонтировать линии, замещать трансформаторы и резервный парк оборудования, готовый к немедленной замене разрушенных элементов.

"Я думаю, что в прифронтовых городах может быть такое, что будут блекать продолжительностью и в неделю", – заметил Тынный.

Тинный подчеркнул, что любая генерация, восстановленная в условиях обстрелов, рискует быть повторно разрушенной, поэтому главной задачей является создание резервов и возможность оперативного ремонта. Это будет определять график отключения света в ноябре в Харькове и объем энергоснабжения на территории города в течение месяца.

Кстати, графики отключения света в ноябре в Харькове можно просматривать на сайте Харьковоблэнерго и других официальных ресурсах.

