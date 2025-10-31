Дефіцит продуктів у Харківській області продовжує впливати на доступність та вартість цього популярного смаколика для споживачів.

Дефіцит продуктів у Харківській області торкнувся ринку меду, повідомляє Politeka.

У 2025 році жителі регіону стикаються з різким підвищенням цін на цей натуральний продукт через обмежену пропозицію. Вартість меду зросла майже на 50% порівняно з минулим роком, що відчутно вплинуло на бюджет споживачів. Основною причиною дефіциту є суттєве зменшення врожайності. Українські пасічники повідомляють, що цьогорічний обсяг виробництва може виявитися на третину меншим, ніж у 2024 році.

Як зазначає Сергій Шаронін, засновник «Пасіка 21», на ситуацію вплинули весняні заморозки, тривалі дощі, отруєння бджіл та несприятливі умови для зимівлі й цвітіння медоносних рослин. Перший медозбір виявився низьким, що одразу відобразилося на цінах. В липні 2025 року акацієвий мед коштував 200–250 гривень за літр, тоді як кілька років тому його можна було придбати за 80–100 гривень.

У торгових мережах і на ринках ціни різняться залежно від сорту, бренду та регіону виробництва. Найдешевші варіанти доступні у супермаркетах «Сільпо» від 34 гривень за 100 грам та у Varus від 36 гривень за 125 грам. У «Метро» 300 грам продукції з різнотрав’я коштує 85 гривень. Прямі продажі від пасічників або на ринках пропонують дорожчий мед: акацієвий – 500–650 грн за літр, гречаний – 250–320, різнотрав’я – 150–250, соняшниковий – 120–200.

Через подорожчання натурального продукту дорожчає й продукція, що містить мед. Експерти прогнозують, що високі ціни збережуться щонайменше до наступного сезону збору. Дефіцит продуктів у Харківській області продовжує впливати на доступність та вартість цього популярного смаколика для споживачів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит м’яса у Харківській області: українцям розкрили, чому виникли проблеми.