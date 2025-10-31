Дефицит продуктов в Харьковской области затронул рынок меда, сообщает Politeka.

В 2025 году жители региона сталкиваются с резким повышением цен на этот натуральный продукт из-за ограниченного предложения. Стоимость меда выросла почти на 50% по сравнению с прошлым годом, что повлияло на бюджет потребителей. Основной причиной дефицита есть существенное уменьшение урожайности. Украинские пчеловоды сообщают, что нынешний объем производства может оказаться на треть меньше, чем в 2024 году.

Как отмечает Сергей Шаронин, основатель «Пасека 21», на ситуацию повлияли весенние заморозки, длительные дожди, отравление пчел и неблагоприятные условия для зимовки и цветения медоносных растений. Первый медосбор оказался низким, что сразу отразилось на ценах. В июле 2025 года акациевый мед стоил 200–250 гривен за литр, в то время как несколько лет назад его можно было приобрести за 80–100 гривен.

В торговых сетях и рынках цены различаются в зависимости от сорта, бренда и региона производства. Самые дешевые варианты доступны в супермаркетах «Сільпо» от 34 гривен за 100 грамм и Varus от 36 гривен за 125 грамм. У «Метро» 300 грамм продукции из разнотравья стоит 85 гривен. Прямые продажи от пчеловодов или на рынках предлагают более дорогой мед: акациевый – 500–650 грн за литр, гречишный – 250–320, разнотравье – 150–250, подсолнечный – 120–200.

Из-за подорожания натурального продукта дорожает и содержащая мед продукция. Эксперты прогнозируют, что высокие цены сохранятся, по меньшей мере, до следующего сезона сбора. Дефицит продуктов в Харьковской области продолжает влиять на доступность и стоимость этого популярного вкуса для потребителей.

