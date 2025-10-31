Окрім надання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, організація пропонує низку додаткових видів допомоги.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати від організації "Елеос Україна", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації.

У Дніпропетровській області триває реалізація гуманітарного проєкту «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги (продовольчих та гігієнічних наборів) серед внутрішньо переміщених осіб», який впроваджується громадською організацією «Елеос-Україна» у партнерстві з International Orthodox Christian Charities (IOCC) за фінансової підтримки United Methodist Committee On Relief (UMCOR).

Основна мета ініціативи — забезпечити безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області домогосподарства, які постраждали від воєнних дій на сході України.

Окрім надання продуктових сертифікатів, організація пропонує низку додаткових видів допомоги, що спрямовані на покращення добробуту та відновлення базових потреб людей.

Зокрема, отримувачі можуть скористатися сертифікатами на придбання ліків у партнерських аптеках, що дозволяє покрити витрати на найнеобхідніші медикаменти. Також передбачені сертифікати на медичні послуги, які дають змогу пройти обстеження, консультації лікарів або отримати базове лікування в медичних закладах, з якими співпрацює «Елеос-Україна».

Окремим напрямом діяльності є надання юридичних консультацій. Кваліфіковані юристи допомагають людям відновити документи, оформити соціальні виплати, розв’язати правові питання, пов’язані з внутрішнім переміщенням, трудовими відносинами чи втратою житла.

Крім того, волонтери організації допомагають відновити пошкоджені або втрачені паспорти, що є особливо актуальним для осіб, які залишили свої домівки через бойові дії або перебувають у процесі відновлення документів.

Щоб отримати будь-який із видів допомоги, громадянам потрібно зателефонувати на гарячу лінію «Елеос-Україна». Також можна заповнити онлайн-форму.

