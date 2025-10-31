Кроме предоставления бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, организация предлагает ряд дополнительных видов помощи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области можно получить от организации "Элеос Украина", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении организации.

В Днепропетровской области продолжается реализация гуманитарного проекта «Восстановление: Распределение благотворительной помощи (продовольственных и гигиенических наборов) среди внутренне перемещенных лиц», внедряемого общественной организацией «Элеос-Украина» в партнерстве с International Orthodox Christian Charitіes (IOCC) при финансовой поддержке United Method

Основная цель инициативы обеспечить бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области домохозяйства, пострадавших от военных действий на востоке Украины.

Кроме предоставления продуктовых сертификатов, организация предлагает ряд дополнительных видов помощи, направленных на улучшение благосостояния и восстановление базовых потребностей людей.

В частности, получатели могут воспользоваться сертификатами на приобретение лекарства в партнерских аптеках, что позволяет покрыть расходы на самые необходимые медикаменты. Также предусмотрены сертификаты на медицинские услуги, позволяющие пройти обследование, консультации врачей или получить базовое лечение в медицинских учреждениях, с которыми сотрудничает Элеос-Украина.

Отдельным направлением деятельности является предоставление юридических консультаций. Квалифицированные юристы помогают людям восстановить документы, оформить социальные выплаты, решить правовые вопросы, связанные с внутренним перемещением, трудовыми отношениями или потерей жилья.

Кроме того, волонтеры организации помогают восстановить поврежденные или утраченные паспорта, что особенно актуально для лиц, покинувших свои дома из-за боевых действий или находящихся в процессе восстановления документов.

Чтобы получить любой из видов помощи, гражданам нужно позвонить по горячей линии «Элеос-Украина». Можно также заполнить онлайн-форму.

