Подорожчання продуктів у Київській області найбільш помітне на кефір, маргарин та масло.

Подорожчання продуктів у Київській області відчутно позначилося на молочних товарах, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає портал Мінфін.

Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) зараз у середньому коштує 65,70 грн. У різних мережах ціни відрізняються: Auchan – 51,90, Megamarket – 69,40, Metro – 75,50, Novus – 65,99. У вересні середня вартість складала 60,97, тож за місяць продукт подорожчав на 4,10. Щоденні дані показують, що протягом вересня та початку жовтня товар коштував переважно 61,60, а після 22 жовтня ціна стабілізувалася на рівні 65,70 грн.

Маргарин «Олком Вершковий» 72,5% (200 г) також зріс у ціні. Середня тепер – 41,95. В Auchan його пропонують за 42,90, Novus – за 40,99. У вересні середнє значення становило 37,67, що означає подорожчання на 6,50 за місяць. Індекс споживчих цін демонструє зростання з 28 вересня від 35,45 до 41,95 наприкінці жовтня.

Масло «Селянське» 72,5% (200 г) подорожчало до середньої ціни 123,20. В Auchan воно коштує 113,90, Megamarket – 121,70, Metro – 134,00. Порівняно з вереснем, коли середнє становило 117,11, зростання склало 5,18. Щоденний аналіз показує стабільне підвищення після 22 жовтня, коли ціна сягнула 123,20.

Отже, подорожчання продуктів у Київській області найбільш помітне на кефір, маргарин та масло. Дані магазинів і щоденні коливання цін дозволяють оцінити тенденції та вплив на споживачів.

