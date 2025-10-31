Подорожание продуктов в Киевской области ощутимо сказалось на молочных товарах, сообщает Politeka.
Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин.
Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) сейчас в среднем стоит 65,70 грн. В разных сетях цены отличаются: Auchan – 51,90, Megamarket – 69,40, Metro – 75,50, Novus – 65,99. В сентябре средняя стоимость составляла 60,97, поэтому за месяц продукт подорожал на 4,10. Ежедневные данные показывают, что в течение сентября и в начале октября товар стоил преимущественно 61,60, а после 22 октября цена стабилизировалась на уровне 65,7 грн0.
Маргарин "Олком Сливочный" 72,5% (200 г) также вырос в цене. Средняя теперь – 41,95. В Auchan его предлагают за 42,90, Novus – за 40,99. В сентябре среднее значение составило 37,67, что означает подорожание на 6,50 в месяц. Индекс потребительских цен демонстрирует рост с 28 сентября с 35,45 до 41,95 в конце октября.
Масло "Крестьянское" 72,5% (200 г) подорожало до средней цены 123,20. В Auchan оно стоит 113,90, Megamarket – 121,70, Metro – 134,00. По сравнению с сентябрем, когда среднее составило 117,11, рост составил 5,18. Ежедневный анализ показывает стабильное повышение после 22 октября, когда цена составила 123,20.
Следовательно, подорожание продуктов в Киевской области наиболее заметно кефиром, маргарином и маслом. Данные магазинов и ежедневные колебания цен позволяют оценить тенденции и влияние на потребителей.
Кроме того, в Киевской области украинцы также могут получить бесплатные продукты.
Организаторы отмечают, что каждый участник получит набор из самых необходимых продуктов длительного хранения, которые помогут обеспечить семью продовольствием на определенный период.
