Графік відключення світла у листопаді в Запорізькій області охоплює низку населених пунктів, де тимчасово припинятиметься електропостачання у зв’язку з проведенням робіт на мережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

З 3 по 10 число заплановано виконання ремонту електрообладнання у багатьох селах і селищах області.

3 листопада з 08:00 до 17:00 без напруги перебуватиме село Лежине, зокрема вулиці Залізнична, Козацька, Козача, Культурна, Мирна, Полева, Привокзальна, Садова, Степова, Центральна та Шевченка. У той же день відключення торкнеться Відрадного, де на вулицях Вишнева, Профсоюзна та Шевченка також триватиме ремонтна робота.

5 числа упродовж дня електроенергії не буде у населених пунктах Новоселище, Лемешинське, Червоний Яр, Августинівка, Івангород, Надія, Водяне, Лежине. В кожному з них передбачено обслуговування ліній або заміну обладнання.

6 числа заплановано припинення подачі електроенергії в селах Юльївка, Новопетрівка, Володимирівське, Кушугум, Розумівка. Роботи проходитимуть із 09:00 до 17:00. Перелік адрес включає десятки будинків по вулицях Жеріхова, Зарічна, Лісна, Тяпкова, Пушкіна, Прияружна, Сагайдачного, Шевченка, Шкільна та інших.

7 числа тимчасові відключення передбачено у населених пунктах Дніпрельстан і Біленьке, а також по вулицях Будівників Дніпрогесу, Шевченка, Гвардійська, Грушева, Квітнева, Українська.

10 числа роботи триватимуть у Веселому, Нововознесенці, Новодніпровці, Яворницькому, а також у Біленькому та Кушугумі. Ремонт електрообладнання заплановано з 09:00 до 17:00.

Отже, графік відключення світла у листопаді в Запорізькій області передбачає поступове проведення технічних заходів у понад десяти населених пунктах для забезпечення стабільності електромереж.

