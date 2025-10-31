График отключения света в ноябре в Запорожской области охватывает ряд населенных пунктов, где будет временно прекращаться электроснабжение в связи с проведением работ на сетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

С 3 по 10 число запланировано выполнение ремонта электрооборудования во многих деревнях и поселках области.

3 ноября с 08:00 до 17:00 без напряжения будет находиться село Лежин, в том числе улицы Железнодорожная, Казацкая, Казачья, Культурная, Мирная, Полевая, Привокзальная, Садовая, Степная, Центральная и Шевченко. В тот же день отключение коснется Отрадного, где на улицах Вишневой, Профсоюзной и Шевченко также пройдет ремонтная работа.

5 числа в течение дня электроэнергии не будет в населенных пунктах Новоселище, Лемешинское, Красный Яр, Августиновка, Ивангород, Надежда, Водяное, Лежин. В каждом из них предусмотрено обслуживание линий или замену оборудования.

6 числа запланировано прекращение подачи электроэнергии в селах Юльевка, Новопетровка, Владимировское, Кушугум, Разумовка. Работы будут проходить с 09:00 до 17:00. Список адресов включает десятки домов по улицам Жерихова, Заречная, Лесная, Тяпкова, Пушкина, Прияружная, Сагайдачного, Шевченко, Школьная и других.

7 числа временные отключения предусмотрены в населенных пунктах Днепрельстан и Беленькое, а также по улицам Строителей Днепрогэса, Шевченко, Гвардейская, Грушева, Апрельская, Украинская.

10 числа работы будут продолжаться в Веселом, Нововознесенке, Новоднепровце, Яворницком, а также в Беленьком и Кушугуме. Ремонт электрооборудования запланирован с 09:00 до 17:00.

Итак, график отключения света в ноябре в Запорожской области предусматривает постепенное проведение технических мероприятий в более чем десяти населенных пунктах для обеспечения стабильности электросетей.

