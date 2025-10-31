Виплата грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області одноразова і має обмежений термін використання — 180 днів з моменту зарахування.

Уряд планує зробити постійною щорічну грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області "Тепла зима" для проходження холодного періоду, пише Politeka.net.

Кабінет Міністрів України опублікував Проєкт постанови під назвою "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року".

Кабінет Міністрів України підготував проєкт постанови щодо надання одноразової грошової допомоги у рамках програми «Тепла зима», який наразі перебуває на обговоренні громадськості. Минулого року виплати в Київській області були орієнтовані на придбання зимового одягу, взуття та базових товарів і послуг. У 2025 році уряд повторно робить акцент на цільовому використанні коштів, зосереджуючи увагу на двох пріоритетних групах громадян.

Перша група – неповнолітні:

Діти з малозабезпечених сімей, на яких припадає основна частина фінансування.

Діти з родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Діти, над якими встановлено опіку або піклування.

сироти та діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях.

Друга група – вразливі дорослі:

Внутрішньо переміщені особи з інвалідністю І групи.

Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Отримання допомоги буде максимально спрощеним. Для людей, які вже перебувають у категоріях соціальних отримувачів, додатково подавати заяви або стояти в чергах не потрібно. Сума в розмірі 6 500 гривень буде нарахована голові домогосподарства безпосередньо Міністерством соціальної політики. Кошти автоматично зараховуються на спеціальний соціальний рахунок або на віртуальну картку «Дія.Картка».

Умови використання коштів: виплата одноразова і має обмежений термін використання — 180 днів з моменту зарахування. Якщо кошти не будуть витрачені протягом цього періоду, вони повернуться до державного бюджету.

Грошову допомогу можна використовувати для покриття базових зимових потреб, зокрема:

придбання теплого одягу та взуття;

оплату комунальних послуг, включно з опаленням, газом та електроенергією;

придбання продуктів харчування;

оплату ліків та медичних препаратів;

придбання квитків на транспорт.

