Правительство планирует оказать постоянной ежегодную денежную помощь для пенсионеров в Киевской области "Теплая зима" для прохождения холодного периода, пишет Politeka.net.
Кабинет Министров Украины опубликовал Проект постановления "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года".
Кабинет Министров Украины подготовил проект постановления о предоставлении единовременной денежной помощи в рамках программы «Теплая зима», который находится на обсуждении общественности. В прошлом году выплаты в Киевской области были ориентированы на приобретение зимней одежды, обуви и базовых товаров и услуг. В 2025 году правительство повторно делает акцент на целевом использовании средств, сосредотачивая внимание на двух приоритетных группах граждан.
Первая группа – несовершеннолетние:
- Дети из малообеспеченных семей, на которые приходится основная часть финансирования.
- Дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
- Дети, над которыми установлена опека или забота.
- сироты и дети с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа или в приемных семьях.
Вторая группа – уязвимые взрослые:
- Внутри перемещенные лица с инвалидностью I группы.
- Одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
Получение помощи будет максимально упрощенным. Для людей, уже находящихся в категориях социальных получателей, дополнительно подавать заявления или стоять в очередях не нужно. Сумма в размере 6500 гривен будет начислена главе домохозяйства непосредственно Министерством социальной политики. Средства автоматически зачисляются на специальный социальный счет или виртуальную карточку «Дия.Карта».
Условия использования: выплата одноразовая и имеет ограниченный срок использования — 180 дней с момента зачисления. Если средства не будут израсходованы в течение этого периода, они вернутся в государственный бюджет.
Денежную помощь можно использовать для покрытия базовых зимних нужд, в частности:
- приобретение теплой одежды и обуви;
- оплату коммунальных услуг, включая отопление, газ и электроэнергию;
- приобретение продуктов питания;
- оплату лекарств и медицинских препаратов;
- приобретение билетов на транспорт.
