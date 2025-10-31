Выплата денежной помощи для пенсионеров в Киевской области одноразовая и имеет ограниченный срок использования – 180 дней с момента зачисления.

Правительство планирует оказать постоянной ежегодную денежную помощь для пенсионеров в Киевской области "Теплая зима" для прохождения холодного периода, пишет Politeka.net.

Кабинет Министров Украины опубликовал Проект постановления "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года".

Кабинет Министров Украины подготовил проект постановления о предоставлении единовременной денежной помощи в рамках программы «Теплая зима», который находится на обсуждении общественности. В прошлом году выплаты в Киевской области были ориентированы на приобретение зимней одежды, обуви и базовых товаров и услуг. В 2025 году правительство повторно делает акцент на целевом использовании средств, сосредотачивая внимание на двух приоритетных группах граждан.

Первая группа – несовершеннолетние:

Дети из малообеспеченных семей, на которые приходится основная часть финансирования.

Дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Дети, над которыми установлена ​​опека или забота.

сироты и дети с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа или в приемных семьях.

Вторая группа – уязвимые взрослые:

Внутри перемещенные лица с инвалидностью I группы.

Одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Получение помощи будет максимально упрощенным. Для людей, уже находящихся в категориях социальных получателей, дополнительно подавать заявления или стоять в очередях не нужно. Сумма в размере 6500 гривен будет начислена главе домохозяйства непосредственно Министерством социальной политики. Средства автоматически зачисляются на специальный социальный счет или виртуальную карточку «Дия.Карта».

Условия использования: выплата одноразовая и имеет ограниченный срок использования — 180 дней с момента зачисления. Если средства не будут израсходованы в течение этого периода, они вернутся в государственный бюджет.

Денежную помощь можно использовать для покрытия базовых зимних нужд, в частности:

приобретение теплой одежды и обуви;

оплату коммунальных услуг, включая отопление, газ и электроэнергию;

приобретение продуктов питания;

оплату лекарств и медицинских препаратов;

приобретение билетов на транспорт.

