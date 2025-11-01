Жителі Одеси, які отримують державну підтримку у вигляді субсидії для ВПО, повинні враховувати зміни з 1 листопада.

Субсидії для ВПО в Одесі з 1 листопада передбачають певні правила подачі документів та перерахунку виплат, повідомляє Politeka.

Для більшості родин процес відбувається автоматично, проте окремим категоріям громадян потрібно особисто подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду України.

Субсидії для ВПО в Одесі з 1 листопада для більшості одеситів були перепризначені автоматично ще на початку травня 2025 року. Якщо дані про майновий стан та склад домогосподарства залишилися без змін, додаткові дії не потрібні.

Особисто подавати документи обов’язково тим, у кого проживає менше людей, ніж зазначено у реєстрації, власникам квартир, в яких живуть переселенці, орендарям, що сплачують комунальні послуги.

А також це стосується домогосподарств, які оформлюють допомогу на скраплений газ або тверде і рідке пічне паливо. До списку входять і ті, кому підтримку встановили на рівні 0,0 гривень.

Подати документи можна різними способами. Це можливо особисто через ЦНАП, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок ПФУ.

Також доступна подача через портал Дія або через уповноважених представників територіальної громади. Важливо робити це протягом 30 днів після змін у складі сім’ї або умов проживання, щоб уникнути затримок у нарахуванні допомоги.

Також варто зазаначити, що ВПО в Одесі мають право звернутися за житловою субсидією з 1 листопада за місцем фактичного проживання незалежно від реєстрації.

Наявність договору оренди житла не є обов’язковою умовою. Якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% сукупного доходу сім’ї, домогосподарство потенційно може отримати допомогу.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.