Жители Одессы, получающие государственную поддержку в виде субсидии для ВПЛ, должны учитывать изменения с 1 ноября.

Субсидии для ВПЛ в Одессе с 1 ноября предусматривают определенные правила подачи документов и перерасчета выплат, сообщает Politeka.

Для большинства семей процесс проходит автоматически, однако отдельным категориям граждан нужно лично подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины.

Субсидии для ВПЛ в Одессе с 1 ноября для большинства одесситов были переназначены автоматически еще в начале мая 2025 года. Если данные об имущественном положении и составе домохозяйства остались без изменений, дополнительные действия не требуются.

Лично подавать документы обязательно тем, у кого проживает меньше людей, чем указано в регистрации, владельцам квартир, в которых живут переселенцы, арендаторам, оплачивающим коммунальные услуги.

А также это касается домохозяйств, оформляющих помощь на сжиженный газ или твердое и жидкое печное топливо. В список входят и те, кому поддержка была установлена ​​на уровне 0,0 гривен.

Подать документы можно разными способами. Это возможно лично через ЦНАП, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.

Также доступна подача через портал Действие или через уполномоченных представителей территориального общества. Важно делать это в течение 30 дней после изменений в составе семьи или условий проживания во избежание задержек в начислении пособия.

Также следует отметить, что ВПЛ в Одессе имеют право обратиться за жилищной субсидией с 1 ноября по месту фактического проживания независимо от регистрации.

Наличие договора аренды жилья не обязательно. Если расходы на коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода семьи, домохозяйство может получить помощь.

