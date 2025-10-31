Нарахування виплат в листопаді для ВПО в Одеській області може бути призупинено, проте цього можна уникнути.

Внутрішньо переміщені особи, які проживають в Одеській області, зможуть продовжувати отримувати виплати від міжнародних організацій у листопаді 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Разом з тим, для подальшого нарахування коштів запроваджуються оновлені вимоги, про які інформує Пенсійний фонд України.

У ПФУ наголошують, що для збереження права на допомогу переселенцям обов’язково потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Це стосується громадян, які з лютого 2022 року по червень 2025 року отримували державну соціальну допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану».

Термін проходження процедури обмежений — до 1 листопада 2025 року. У разі непроходження фізичної ідентифікації нарахування виплат в листопаді для ВПО в Одеській області буде призупинено.

Щоб перевірити, чи потрібно проходити ідентифікацію, переселенцям слід увійти до свого особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У розділі «Мої повідомлення» → «Індивідуальні повідомлення» буде надана детальна інструкція щодо способу підтвердження особи.

Фізичну ідентифікацію обов’язково мають пройти отримувачі таких видів державної допомоги:

малозабезпечені сім’ї;

українці, які не мають права на пенсію, а також особи з інвалідністю;

з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату (одержувачі тимчасової державної допомоги).

Крім того, процедура є обов’язковою для отримувачів соціальних виплат:

на дітей, над якими встановлено опіку або піклування;

на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

для батьків-вихователів і прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

на дітей із тяжкими захворюваннями;

на догляд.

