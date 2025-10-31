Начисление выплат в ноябре для ВПЛ в Одесской области может быть приостановлено, однако этого можно избежать.

Внутри перемещенные проживающие в Одесской области лица смогут продолжать получать выплаты от международных организаций в ноябре 2025 года, сообщает Politeka.net.

Вместе с тем для дальнейшего начисления средств вводятся обновленные требования, о которых информирует Пенсионный фонд Украины.

В ПФУ подчеркивают, что для сохранения права помощи переселенцам обязательно нужно пройти физическую идентификацию. Это касается граждан, которые с февраля 2022 по июнь 2025 получали государственную социальную помощь в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 № 214 «Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи и льгот на период введения военного положения».

Срок прохождения процедуры ограничен – до 1 ноября 2025 года. В случае непрохождения физической идентификации начисление выплат в ноябре для ВПЛ в Одесской области будет приостановлено.

Чтобы проверить, нужно ли проходить идентификацию, переселенцам следует войти в свой кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В разделе «Мои сообщения» → «Индивидуальные сообщения» будет представлена ​​подробная инструкция по способу подтверждения личности.

Физическую идентификацию обязательно должны пройти получатели следующих видов государственной помощи:

малообеспеченные семьи;

украинцы, не имеющие права на пенсию, а также лица с инвалидностью;

с инвалидностью с детства и с инвалидностью;

неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но еще не получившие права на пенсионную выплату (получатели временной государственной помощи).

Кроме того, процедура обязательна для получателей социальных выплат:

на детей, над которыми установлена ​​опека или забота;

на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

для родителей-воспитателей и приемных родителей, получающих денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;

детей с тяжелыми заболеваниями;

по уходу.

