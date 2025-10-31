Робота для пенсіонерів у Харкові пропонує широкий вибір можливостей у торгівлі, логістиці та сфері послуг, що дозволяє знайти заняття відповідно до досвіду й бажаного формату зайнятості, інформує Politeka.

На порталі work.ua подано актуальні вакансії від перевірених роботодавців різних напрямів.

Компанія Adelina Call Center & BPO запрошує операторів мобільного зв’язку. Заробітна плата — від 20 000 до 22 000 гривень. Гарантують офіційне працевлаштування, оплачуване навчання та можливість віддаленої роботи. Основні завдання включають консультування абонентів, допомогу у виборі тарифів, внесення даних у систему, створення позитивного клієнтського досвіду. Необхідні уважність, грамотна українська мова, впевнене користування комп’ютером, доброзичливість, бажання розвиватися. Перевага — для ветеранів.

Інша пропозиція — вакансія продавця-консультанта телефонів і аксесуарів у мережі My Device. Рівень доходу залежить від результатів і варіюється від 22 000 до 45 000 гривень. Передбачені зручна локація біля метро, оплачуване стажування, наставництво, курси іноземних мов. Працівники можуть самостійно формувати графік, отримуючи відсоток від кожного продажу.

Компанія «Омега//» відкрила вакансію комірника або комірниці. Заробіток становить 27 500 гривень за 168 годин. Надають офіційне оформлення з першого дня, проживання в гуртожитку, компенсацію проїзду, знижки на харчування й комплектуючі. Серед основних обов’язків — пакування, розміщення товарів, підготовка та відвантаження замовлень. Вимоги: порядність, уважність, командна взаємодія, готовність до фізичних навантажень.

Отже, робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні напрями — від телекомунікацій і продажів до складської діяльності, пропонуючи офіційне оформлення, навчання, стабільний прибуток і можливість залишатися активними.

