Работа для пенсионеров в Харькове предлагает широкий выбор возможностей в торговле, логистике и сфере услуг, что позволяет найти занятия в соответствии с опытом и желаемым форматом занятости, информирует Politeka.

На портале work.ua представлены актуальные вакансии от проверенных работодателей разных направлений.

Компания Adelina Call Center&BPO приглашает операторов мобильной связи. Заработная плата – от 20 000 до 22 000 гривен. Гарантируют официальное трудоустройство, оплачиваемое обучение и возможность удаленной работы. Основные задачи включают в себя консультирование абонентов, помощь в выборе тарифов, внесение данных в систему, создание положительного клиентского опыта. Необходимы внимательность, грамотный украинский язык, уверенное пользование компьютером, дружелюбие, желание развиваться. Преимущество – для ветеранов.

Другое предложение – вакансия продавца-консультанта телефонов и аксессуаров в сети My Device . Уровень дохода зависит от результатов и варьируется от 22000 до 45000 гривен. Предусмотрены удобная локация возле метро, ​​оплачиваемая стажировка, наставничество, курсы иностранных языков. Работники могут самостоятельно формировать график, получая процент от каждой продажи.

Компания «Омега//» открыла вакансию кладовщика или кладовщика. Заработок составляет 27500 гривен за 168 часов. Предоставляют официальное оформление с первого дня, проживание в общежитии, компенсацию проезда, скидки на питание и комплектующие. Среди основных обязанностей – упаковка, размещение товаров, подготовка и отгрузка заказов. Требования: порядочность, внимательность, командное взаимодействие, готовность к физическим нагрузкам.

Итак, работа для пенсионеров в Харькове охватывает разные направления — от телекоммуникаций и продаж до складской деятельности, предлагая официальное оформление, обучение, стабильную прибыль и возможность оставаться активными.

