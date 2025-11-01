Нарахування виплати для ВПО з 1 листопада у Миколаївській області може бути призупинено через вимогу, яку висунув ПФУ.

Переселенці у Миколаївській області з 1 листопада 2025 року як і раніше зможуть отримувати виплати для ВПО, проте з урахуванням нових вимог, зазначає Politeka.net.

У ПФУ наголошують, що для продовження отримання допомоги необхідно своєчасно виконати ряд важливих дій.

Зокрема, громадяни, які з лютого 2022 року по червень 2025 року отримували державну соціальну допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану», мають обмежений час для проходження фізичної ідентифікації.

Ця процедура є обов’язковою для підтвердження особи та подальшого нарахування соціальної допомоги. Якщо фізична ідентифікація не буде пройдена до 1 листопада 2025 року, нарахування виплати для ВПО з 1 листопада у Миколаївській області буде призупинено.

Щоб перевірити, чи потрібно проходити ідентифікацію, слід зайти у особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У розділі «Мої повідомлення» → «Індивідуальні повідомлення» міститься детальна інформація про способи проходження процедури.

Фізичну ідентифікацію обов’язково мають пройти отримувачі наступних видів державної допомоги:

малозабезпечені сім’ї;

особи, які не мають права на пенсію, а також особи з інвалідністю;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату (одержувачі тимчасової державної підтримки).

Крім цього, ідентифікація необхідна для отримувачів соціальних виплат:

на дітей, над якими встановлено опіку або піклування;

на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

батьків-вихователів та прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

на дітей із тяжкими захворюваннями;

на догляд.

Пенсійний фонд закликає всіх отримувачів не зволікати та пройти фізичну ідентифікацію якомога швидше, щоб уникнути затримок або припинення нарахування державних виплат для ВПО у Миколаївській області з 1 листопада 2025 року.

