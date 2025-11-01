Переселенці у Миколаївській області з 1 листопада 2025 року як і раніше зможуть отримувати виплати для ВПО, проте з урахуванням нових вимог, зазначає Politeka.net.
У ПФУ наголошують, що для продовження отримання допомоги необхідно своєчасно виконати ряд важливих дій.
Зокрема, громадяни, які з лютого 2022 року по червень 2025 року отримували державну соціальну допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану», мають обмежений час для проходження фізичної ідентифікації.
Ця процедура є обов’язковою для підтвердження особи та подальшого нарахування соціальної допомоги. Якщо фізична ідентифікація не буде пройдена до 1 листопада 2025 року, нарахування виплати для ВПО з 1 листопада у Миколаївській області буде призупинено.
Щоб перевірити, чи потрібно проходити ідентифікацію, слід зайти у особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У розділі «Мої повідомлення» → «Індивідуальні повідомлення» міститься детальна інформація про способи проходження процедури.
Фізичну ідентифікацію обов’язково мають пройти отримувачі наступних видів державної допомоги:
- малозабезпечені сім’ї;
- особи, які не мають права на пенсію, а також особи з інвалідністю;
- особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
- непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату (одержувачі тимчасової державної підтримки).
Крім цього, ідентифікація необхідна для отримувачів соціальних виплат:
- на дітей, над якими встановлено опіку або піклування;
- на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;
- батьків-вихователів та прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;
- на дітей із тяжкими захворюваннями;
- на догляд.
Пенсійний фонд закликає всіх отримувачів не зволікати та пройти фізичну ідентифікацію якомога швидше, щоб уникнути затримок або припинення нарахування державних виплат для ВПО у Миколаївській області з 1 листопада 2025 року.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: українцям доступні виплати до 11 тисяч гривень.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.