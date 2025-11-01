Переселенцы в Николаевской области с 1 ноября 2025 по-прежнему смогут получать выплаты для ВПЛ, однако с учетом новых требований, отмечает Politeka.net.
В ПФУ подчеркивают , что для продления получения помощи необходимо своевременно выполнить ряд важных действий.
В частности, граждане, которые с февраля 2022 по июнь 2025 получали государственную социальную помощь в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 № 214 «Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи и льгот на период введения военного положения», имеют ограниченное время для прохождения физической идентификации.
Эта процедура обязательна для подтверждения личности и дальнейшего начисления социальной помощи. Если физическая идентификация не будет пройдена до 1 ноября 2025, начисление выплаты для ВПЛ с 1 ноября в Николаевской области будет приостановлено.
Чтобы проверить, нужно ли проходить идентификацию, нужно зайти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В разделе «Мои сообщения» → «Индивидуальные сообщения» содержится подробная информация о способах прохождения процедуры.
Физическую идентификацию обязательно должны пройти получатели следующих видов государственной помощи:
- малообеспеченные семьи;
- лица, не имеющие права на пенсию, а также лица с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;
- неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но еще не получившие права на пенсионную выплату (получатели временной государственной поддержки).
Кроме этого, идентификация необходима для получателей социальных выплат:
- на детей, над которыми установлена опека или забота;
- на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;
- родителей-воспитателей и приемных родителей, получающих денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;
- детей с тяжелыми заболеваниями;
- по уходу.
Пенсионный фонд призывает всех получателей не откладывать и пройти ппроцедуру как можно скорее, чтобы избежать задержек или прекращения начисления государственных выплат для ВПЛ в Николаевской области с 1 ноября 2025 года.
