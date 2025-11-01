В ноябре вступит в силу новый график движения поездов в Полтавской области, поэтому рассказываем об этом более подробно.

Новый график движения поездов в Полтавской области коснется нескольких популярных маршрутов, сообщает Politeka.

Как информируют в "Укрзализныце", пассажирам лучше заранее проверить новый график движения поездов в Полтавской области во избежание неудобств.

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном участке между станциями Ромодан и Гадяч "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов в Полтавской области.

Изменения начнут действовать уже с 5 ноября 2025 года и продлятся больше месяца, до 25 декабря. Такие временные ограничения необходимы для безопасного выполнения технических работ, позволяющих улучшить состояние путей и обеспечить стабильное сообщение между региональными станциями в будущем.

Обновленное расписание будет касаться двух пригородных маршрутов, соединяющих Кременчуг, Ромодан и Гадяч. №6684/6683 Кременчуг - Ромодан - Гадяч - Кременчуг будет курсировать только до станции Веселый Подол.

Аналогичное ограничение будет действовать и для №6688/6687 Кременчуг–Ромодан–Кременчуг, который также будет временно завершать рейсы на станции Веселый Подол.

Курсирование пассажирских составов по обновленному расписанию начнется с 5 ноября для рейсов из Кременчуга, а обратно пассажиры смогут отправляться с 6 ноября.

В железнодорожной компании объясняют, что такие курсовые поправки являются стандартной практикой при выполнении ремонтов на важных участках железной дороги. Работы продлятся в несколько этапов, чтобы обеспечить непрерывность сообщения между населенными пунктами.

