Обмеження руху транспорту в Києві вплине на пересування містом та трохи його ускладнить для місцевих мешканців.

У Києві на найближчі два тижні запроваджується обмеження руху транспорту, повідомляє Politeka.

Як проінформували на Офіційному порталі Києва із посиланням на КК «Київавтодор», обмеження рухух транспорту торкнеться однієї з головних артерій міста.

Водіям радять заздалегідь планувати свої маршрути, адже ремонтні роботи можуть ускладнити пересування.

Так, з 3 до 15 листопада у Дніпровському районі запроваджується обмеження руху транспорту в Києві через проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття на Броварському проспекті.

Роботи проходитимуть поетапно, від станції метро Лісова до межі з містом Бровари. Ремонт здійснюватиметься окремими картами, щоб зменшити дискомфорт для водіїв і мешканців району.

У КК «Київавтодор» зазначають, що ремонтники працюватимуть у посиленому режимі, щоб якнайшвидше завершити оновлення покриття.

Представники підприємства закликали водіїв із розумінням поставитися до тимчасових ускладнень і врахувати їх під час планування своїх маршрутів.

На додачу до цього, з 1 листопада в столиці змінився швидкісний режим. Міська влада нагадує, що завершується період дії літніх заборон, коли дозволена швидкість на окремих вулицях перевищувала 50 км/год. Тепер на цих ділянках швидкість знову встановлена до 50 км/год відповідно до ПДР.

Новий режим діє на таких вулицях: Набережне шосе від Поштової площі до Наддніпрянського шосе, проспект Романа Шухевича від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака, проспект Степана Бандери від вулиці Йорданської до Північного мосту та Набережно-Рибальська вулиця у напрямку від Електриків до Гаванського мосту.

