Графік відключення газу з 4 по 5 листопада у Харкові створить певні незручності для місцевих жителів, тому розповідаємо деталі.

Графік відключення газу з 4 по 5 листопада у Харкові тимчасово введуть через технічні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії "Газмережі", графік відключення газу з 4 по 5 листопада у Харкові охопить одразу два райони. Тож комунальники попереджають про необхідність заздалегідь підготуватися до незручностей.

Графік відключення газу з 4 по 5 листопада у Харкові передбачає виконання робіт із підготовки системи газопостачання до холодного сезону.

4.11 фахівці працюватимуть у Немишлянському районі. Через це газопостачання тимчасово припинять за такими адресами:

в’їзд Комунальний 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, вулиця Ковтуна 37, проїзд Комунальний 2, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, а також проспект Льва Ландау 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173.

Жителів просять бути уважними та перекрити крани перед усіма газовими приладами. Це необхідно для безпечного проведення робіт.

Наступного дня, 5.11, обмеження торкнуться мешканців Основ’янського району. Тут спеціалісти також здійснять профілактичні заходи.

Без блакитного палива тимчасово залишаться будинки на Біологічній 1-А, 1-Б, Староверещаківській 2, Олійняківській 4, 6, 6-А, 8, Диканівській 11, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33, Лелюківській 7, 10, 11-А, 11, 12, 13, 13-А, 14, 16, 20, провулку Біологічному 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25, Ямпільській 6-А, 6-Б, 7, 7/12, 9, 12/2, 14 та Пост 6 км, будинок 2.

