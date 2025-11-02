Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 листопада у Харкові демонструє стабільні температурні показники та майже відсутні опади.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 листопада у Харкові передбачає переважно м’які осінні умови із невеликими коливаннями температури та мінімальними опадами, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям надає сайт Метеофор.

У понеділок, 3 листопада, вдень очікується +10 °C, вночі близько +8 °C. Південний вітер до 8 м/с, опади відсутні.

Вівторок, 4.11, буде трохи теплішим: денна температура до +11 °C, нічна +7 °C. Напрямок вітру північно-західний із поривами 5 м/с, день залишиться сухим. Середа, 5 числа, принесе +10 °C вдень та +6 °C уночі. Південно-східний вітер із швидкістю до 5 м/с, опадів практично немає.

У четвер, 6 листопада, прогнозується +11 °C вдень і +7 °C уночі. Вітер південно-східний, пориви до 5 м/с, опадів не передбачається. П’ятниця, 7 числа, буде трохи прохолоднішою: +10 °C вдень, +6 °C уночі.

Субота, 8 листопада, очікується з +11 °C вдень та +7 °C уночі. Південно-західні пориви вітру 5 м/с, опади відсутні. Нарешті неділя, 9 числа, буде аналогічною попередньому дню: +10 °C вдень, +6 °C уночі, без опадів.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 листопада у Харкові демонструє стабільні температурні показники та майже відсутні опади. Осінні дні залишатимуться м’якими, коливання температури невеликі. Нічні показники не опускаються нижче +6 °C, денні утримуються на рівні +10…+11 °C. Опади обмежені, а пориви вітру незначні, що дозволяє безперешкодно планувати щоденні справи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.