Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 ноября в Харькове предполагает преимущественно мягкие осенние условия с небольшими колебаниями температуры и минимальными осадками, сообщает Politeka.

В понедельник, 3 ноября, днем ​​ожидается +10°C, ночью около +8°C. Южный ветер до 8 м/с, осадки отсутствуют.

Вторник, 4.11, будет несколько теплее: дневная температура до +11°C, ночная +7°C. Направление северо-западное ветра с порывами 5 м/с, день останется сухим. Среда, 5 числа, принесет +10 ° C днем ​​и +6 ° C ночью. Юго-восточный ветер со скоростью до 5 м/с, осадков практически нет.

В четверг, 6 ноября, прогнозируется +11°C днем ​​и +7°C ночью. Ветер юго-восточный, порывы до 5 м/с, осадков не ожидается. Пятница, 7 числа, будет прохладнее: +10 °C днем, +6 °C ночью.

Суббота, 8 ноября, ожидается с +11 ° C днем ​​и +7 ° C ночью. Юго-западные порывы ветра 5 м/с, осадки отсутствуют. Наконец, воскресенье, 9 числа, будет аналогичным предыдущему дню: +10 °C днем, +6 °C ночью, без осадков.

Таким образом прогноз погоды на неделю с 3 по 9 ноября в Харькове демонстрирует стабильные температурные показатели и почти отсутствуют осадки. Осенние дни будут оставаться мягкими, колебания температуры небольшие. Ночные показатели не опускаются ниже +6 °C, дневные удерживаются на уровне +10…+11 °C. Осадки ограничены, а порывы ветра незначительны, что позволяет беспрепятственно планировать повседневные дела.

