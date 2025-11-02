Жителям Харкова варто бути готовими до тимчасових незручностей через введення графіка відключення води на тиждень з 3 по 9 листопада.

Графік відключення води на тиждень з 3 по 9 листопада у Харкові буде діяти через планові роботи на водопостачальних мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному ресурсі 1562, графік відключення води на тиждень з 3 по 9 листопада у Харкові передбачає обмеження в окремих районах міста з метою проведення ремонтів і налагодження обладнання.

Графік відключення води на тиждень з 3 по 9 листопада у Харкові охоплює десятки вулиць. Зокрема, з 30.10 по 3.11 проходитимуть налагоджувальні роботи на котельні. Через це гарячого водопостачання не буде на таких адресах:

Бекетова 1, 3, 7, 10, 11, 12/15, 13, 15, 17, 19/17, Індустріальний 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17/34, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/31, 25, 27, 29, 31, Верстатобудівна 2, 8, 12, 14, 16, 16-А, 18, 20, 22.

Миру 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/4, 40/5, 42, 44, 46-А, 46, 46-Б, Архітектора Альошина 6, 7, 9, 11, Косарєва 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37.

Северина Потоцького 3, 8, 8-А, Біблика 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20/8, 21, 22/9, 23, 24, 25, 25-А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/10, 33, 35, 36, 37/8, 38, 40/10, 43, 47.

У тіж самі дати незручності також будуть зушені терпіти мешканці на Професора Отамановського 7-А, Євгенія Єніна 10, 12, 14, 16.

Окрім цього, з 30.10 по 7.11 ремонтні роботи на ЦТП плануються на проспекті Ювілейному, 32-А, 32/186, 34-Г, 34, 34-Б, 34-В, 34-Д, 34-А, 36, 36-А, 38-В, 38-А, 38-Е, 38-Д, 38, 38-Б, 38-Г, 40, 40-Б, 40-А, 42, 42-Б, 42-А, 42-В, 44-А, 44, вулиці Гвардійців-Широнінців, 1-Б, 5, 5-В, 5-А, 5-Б, 5-Г, 7, 9-Б, 9-А, 9, 11, 11-В, 11-А, 11-Б, 13, 15/46, а також на проспекті Льва Ландау, 156.

А з 30.10 по 4.11 на внутрішньоквартальних мережах відбудеться усунення дефектів на в’їзді Фесенківському, 12, і на Дніпровській, 1.

