Жителям Харькова следует быть готовыми к временным неудобствам из-за ввода графика отключения воды на неделю с 3 по 9 ноября.

График отключения воды на неделю с 3 по 9 ноября в Харькове будет действовать из-за плановых работ на водоснабжающих сетях, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном ресурсе 1562 г., график отключения воды на неделю с 3 по 9 ноября в Харькове предусматривает ограничение в отдельных районах города с целью проведения ремонтов и наладки оборудования.

График отключения воды в неделю с 3 по 9 ноября в Харькове охватывает десятки улиц. В частности, с 30.10 по 3.11 будут проходить отладочные работы на котельной. Поэтому горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:

Бекетова 1, 3, 7, 10, 11, 12/15, 13, 15, 17, 19/17, Индустриальный 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17/34, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/31, 25, 27, 29, 31, Верстатостроительная 2, 8, 12, 14, 16, 16-А, 18, 20, 22.

Мира 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/4, 40/5, 42, 44, 46-А, 46, 46-Б, Архитектора Алешина 6, 7, 9, 11, Косарева 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37.

Северина Потоцкого 3, 8, 8-А, Библика 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20/8, 21, 22/9, 23, 24, 25, 25-А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/10, 33, 35, 36, 37/8, 38, 40/10, 43, 47.

В те же даты неудобства также будут вынуждены терпеть жители на Профессора Атамановского 7-А, Евгения Енина 10, 12, 14, 16.

Кроме этого, с 30.10 по 7.11 ремонтные работы на ЦТП планируются на проспекте Юбилейном 32-А, 32/186, 34-Г, 34, 34-Б, 34-В, 34-Д, 34-А, 36, 36-А, 38-В, 38-А, 38-Е, 38-Д, 38, 38-Б, 38-Г, 40, 40-Б, 40-А, 42, 42-Б, 42-А, 42-В, 44-А, 44, улицы Гвардейцев-Широнинцев 1-Б, 5, 5-В, 5-А, 5-Б, 5-Г, 7, 9-Б, 9-А, 9, 11, 11-В, 11-А, 11-Б, 13, 15/46, а также по проспекту Льва Ландау, 156.

А с 30.10 по 4.11 на внутриквартальных сетях произойдет устранение дефектов на Фесенковском въезде, 12, и на Днепровской, 1.

