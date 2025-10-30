Роботи на трамвайному переїзді мають завершитися до вечора 1 листопада, після чого новий графік руху транспорту в Харкові повернеться до звичного режиму.

У Харкові тимчасово впроваджено новий графік руху транспорту, який стосується трамвайних маршрутів, що курсують у напрямку Салтівки, повідомляє Politeka.

Через ремонтні роботи, які тривають на трамвайних коліях, рух до 602-го мікрорайону обмежено до 17:00 1 листопада. Про це повідомили у міській раді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Згідно з інформацією, транспортний рух через відокремлений трамвайний переїзд на Салтівському шосе, в районі перехрестя з вулицею Руслана Плоходька, тимчасово заборонений. Рішення ухвалене у зв’язку з необхідністю проведення невідкладного ремонту, що забезпечить безпечне подальше користування переїздом. Автомобілісти можуть об’їжджати закриту ділянку прилеглими шляхами.

На час обмежень рух трамваїв змінено. Маршрут №6 курсуватиме від кола «Вокзал Харків-Пасажирський» через вулиці Євгена Котляра, Полтавський Шлях, майдани Сергіївський, Павлівський, Конституції, проспект Героїв Харкова, вулицю Академіка Павлова, провулок Салтівський до перехрестя проспекту Тракторобудівників і Салтівського шосе.

Трамвай №8 рухається від вулиці Одеської через проспект Байрона, вулиці Морозова, Георгія Тарасенка, Молочну, майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, Академіка Павлова, провулок Салтівський і далі до перехрестя з проспектом Тракторобудівників. Маршрут №23 курсує від кола «Салтівське» до тієї ж точки перетину проспектів.

Крім того, для зручності пасажирів на Салтівці запущено тимчасовий автобус №9. Він курсує від 602-го мікрорайону по Салтівському шосе до перехрестя з проспектом Тракторобудівників. Така організація руху дозволить забезпечити транспортне сполучення під час ремонту та мінімізувати незручності для мешканців.

Роботи на трамвайному переїзді мають завершитися до вечора 1 листопада, після чого новий графік руху транспорту в Харкові повернеться до звичного режиму.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.