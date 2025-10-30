Работы на трамвайном переезде должны завершиться к вечеру 1 ноября, после чего новый график движения транспорта в Харькове вернется в привычный режим.

В Харькове временно внедрен новый график движения транспорта, касающийся трамвайных маршрутов, курсирующих в направлении Салтовки, сообщает Politeka.

Из-за ремонтных работ, которые продолжаются на трамвайных путях, движение к 602-му микрорайону ограничено до 17:00 1 ноября. Об этом сообщили в городском совете с ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Согласно информации, транспортное движение из-за обособленного трамвайного переезда на Салтовском шоссе, в районе перекрестка с улицей Руслана Плоходько, временно запрещено. Решение принято в связи с необходимостью проведения безотлагательного ремонта, что обеспечит безопасное пользование переездом. Автомобилисты могут объезжать закрытый участок по близлежащим путям.

На время ограничений движение трамваев изменено. Маршрут №6 будет курсировать от круга «Вокзал Харьков-Пассажирский» через улицы Евгения Котляра, Полтавский Путь, площади Сергеевский, Павловский, Конституции, проспект Героев Харькова, улицу Академика Павлова, переулок Салтовский до перекрестка проспекта Тракторостроев.

Трамвай №8 движется от улицы Одесской через проспект Байрона, улицы Морозова, Георгия Тарасенко, Молочную, площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова, Академика Павлова, переулок Салтовский и дальше до перекрестка с проспектом Тракторостроителей. Маршрут №23 курсирует от круга «Салтовское» к той же точке пересечения проспектов.

Кроме того, для удобства пассажиров на Салтовке запущен временный автобус №9. Он курсирует с 602-го микрорайона по Салтовскому шоссе до перекрестка с проспектом Тракторостроителей. Такая организация движения позволит обеспечить транспортное сообщение при ремонте и минимизировать неудобства для жителей.

Работы на трамвайном переезде должны завершиться к вечеру 1 ноября, после чего новый график движения транспорта в Харькове вернется в привычный режим.

