График отключения газа с 4 по 5 ноября в Харькове создаст определенные неудобства местным жителям, поэтому рассказываем детали.

График отключения газа с 4 по 5 ноября в Харькове временно будет введен из-за технических работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала "Газсети", график отключения газа с 4 по 5 ноября в Харькове охватит сразу два района. Так что коммунальщики предупреждают о необходимости заранее подготовиться к неудобствам.

График отключения газа с 4 по 5 ноября в Харькове предусматривает выполнение работ по подготовке системы газоснабжения к холодному сезону.

4.11 специалисты будут работать в Немышлянском районе. Поэтому газоснабжение временно прекратят по следующим адресам:

въезд Коммунальный 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, улица Ковтуна 37, проезд Коммунальный 2, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, а также проспект Льва Ландау 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173.

Жителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед всеми газовыми приборами. Это необходимо для безопасного проведения работ.

На следующий день, 5.11, ограничения коснутся жителей Основенского района. Здесь специалисты также предпримут профилактические мероприятия.

Без голубого топлива временно останутся дома на Биологической 1-А, 1-Б, Староверещаковской 2, Олийняковской 4, 6, 6-А, 8, Дикановской11, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33, Лелюкивской 7, 10, 11-А, 11, 12, 13, 13-А, 14, 16, 20, переулке Биологическом 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25, Ямпольской 6-А, 6-Б, 7, 7/12, 9, 12/2, 14 и Пост 6 км, дом 2.2, 1

