У Харкові з’явилася нова робота для пенсіонерів, яка може зацікавити людей старшого віку, що хочуть залишатися активними.

Робота для пенсіонерів у Харкові стає все більш доступною, адже роботодавці дедалі частіше шукають людей із життєвим досвідом, повідомляє Politeka.

Як показують оголошення з платформи work.ua, дві різні компанії пропонують стабільну зайнятість із гідною оплатою та комфортними умовами.

Робота для пенсіонерів у Харкові передбачає різні напрямки: від технічного обслуговування до харчової сфери. Одна з найпопулярніших вакансій зараз відкрита в аптечній мережі «Аптека 911», де шукають оператора котельні.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, стабільну зарплату від 10 500 до 11 000 грн і графік - доба через три. Працівник має турбуватися про опалювальне обладнання, контролювати температуру котлів, стежити за рівнем палива та проводити профілактичні огляди.

Для цієї посади важливі уважність і відповідальність, а також досвід на подібній посаді хоча б один рік. Освіта не є вирішальною, головне - бажання вчитися й уміння дотримуватися техніки безпеки.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Харкові пропонується мережею закладів «Япіко». Там шукають піцайоло або учня піцайоло без досвіду. Це чудова нагода для тих, хто хоче спробувати себе у сфері громадського харчування.

Заробітна плата тут значно вища: від 27 000 до 32 000 грн, а ще передбачене оплачуване стажування. Колектив дружній, керівництво обіцяє лояльне ставлення та допомогу у всіх питаннях.

Працівники мають стабільний графік 5/2, отримують зарплату двічі на місяць, а також мають право на оплачувану відпустку.

