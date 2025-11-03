Дефіцит продуктів у Київській області у 2025 році суттєво ускладнив доступ мешканців до базових товарів, інформує Politeka.

Найбільший стрибок цін спостерігається на молочну продукцію. Літр молока коштує близько 39–45 гривень, а 180-грамова упаковка вершкового масла навіть за акціями стартує від 73,70 грн. Експерт «Інфагро» Максим Фастєєв зазначає, що попри збільшення обсягів постачання сировини високий попит на білок і жирову складову підтримує стабільно високі ціни.

Додатково на ситуацію вплинуло скорочення європейських замовлень на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, але частина поставок продовжувалася ще кілька тижнів. Це збільшило внутрішню пропозицію і частково стабілізувало ринок, проте виробники були змушені коригувати стратегії продажу через збереження напруженості.

Сезонне падіння надоїв і накопичення запасів також позначилось на вартості. У серпні середня ціна молока становила 41,5 грн за літр, а масло підскочило з 78 грн за 200 грамів до 102 грн. Органічні та фермерські продукти традиційно коштують на 10–20% дорожче.

Економіст Олег Пендзін пояснює, що високі розцінки зумовлені скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів і підвищенням витрат на енергію та корми. Він підкреслює: «Менше худоби — менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе додаткове підвищення на 5–7%».

Об’єднання фермерів може тимчасово знизити тиск на ринок, але проблему це вирішує лише частково. Споживачам радять заздалегідь планувати закупівлі і використовувати акційні пропозиції. Дефіцит продуктів у Київській області залишається серйозним викликом, змушуючи населення пристосовуватися до нових умов і шукати оптимальні способи придбання необхідних товарів.

Джерело: Фокус

