Дефицит продуктов в Киевской области в 2025 году существенно усложнил доступ жителей к базовым товарам, сообщает Politeka.

Наибольший скачок цен наблюдается на молочную продукцию. Литр молока стоит около 39-45 гривен, а 180-граммовая упаковка сливочного масла даже по акциям стартует от 73,70 грн. Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев отмечает, что, несмотря на увеличение объемов поставки сырья, высокий спрос на белок и жировую составляющую поддерживает стабильно высокие цены.

Дополнительно на ситуацию повлияло сокращение европейских заказов на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, но часть поставок продолжалась еще несколько недель. Это увеличило внутреннее предложение и частично стабилизировало рынок, однако производители были вынуждены корректировать стратегии продаж из-за сохранения напряженности.

Сезонное падение надоев и накопление запасов также сказалось на стоимости. В августе средняя цена молока составила 41,5 грн. за литр, а масло подскочило с 78 грн. за 200 граммов до 102 грн. Органические и фермерские продукты традиционно стоят на 10–20% дороже.

Экономист Олег Пендзин объясняет, что высокие расценки обусловлены сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и повышением затрат на энергию и корма. Он подчеркивает: «Меньше скота меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно дополнительное повышение на 5–7%.

Объединение фермеров может временно снизить давление на рынок, но проблему это решает частично. Потребителям советуют заранее планировать закупки и использовать акционные предложения. Дефицит продуктов в Киевской области остается серьезным вызовом, заставляя население приспосабливаться к новым условиям и искать оптимальные способы приобретения необходимых товаров.

