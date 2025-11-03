В Харькове появилась новая работа для пенсионеров, которая может заинтересовать людей постарше, которые хотят оставаться активными.

Работа для пенсионеров в Харькове становится все доступнее, ведь работодатели все чаще ищут людей с жизненным опытом, сообщает Politeka.

Как показывают объявления с платформы work.ua, две разные компании предлагают стабильную занятость с достойной оплатой и комфортными условиями.

Работа для пенсионеров в Харькове предусматривает разные направления: от технического обслуживания до пищевой сферы. Одна из самых популярных вакансий открыта в аптечной сети «Аптека 911», где ищут оператора котельной.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, стабильную зарплату от 10 500 до 11 000 грн и график – сутки через три. Работник должен беспокоиться об отопительном оборудовании, контролировать температуру котлов, следить за уровнем топлива и проводить профилактические осмотры.

Для этой должности важны внимательность и ответственность, а также опыт в подобной должности хотя бы один год. Образование не является решающим, главное - желание учиться и умение соблюдать технику безопасности.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Харькове предлагается сетью заведений "Япико". Там ищут пиццаоло или ученика пиццаоло без опыта. Это отличный повод для тех, кто хочет попробовать себя в сфере общественного питания.

Заработная плата здесь значительно выше: от 27 000 до 32 000 грн, а еще предусмотрена оплачиваемая стажировка. Коллектив дружеский, руководство обещает лояльное отношение и помощь по всем вопросам.

Работники имеют стабильный график 5/2, получают зарплату дважды в месяц, а также имеют право на оплачиваемый отпуск.

