Цей графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Дніпропетровській області підготовлений для інформування мешканців про адреси та час проведення планових технічних заходів.

У період із 3 по 9 листопада запланований графік відключення світла на тиждень в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

3 числа з 08:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє в місті Дніпро на вулицях Винахідниці Ющенко, Дніпровській, Естонській, Олександри Риндовської, Привільній, Серпневій, Сурській, Віктора Гошкевича, Монтажній, Солонянській, а також у провулку Листяному.

4-го роботи продовжаться на Автотранспортній, Будівельників, Енергетичній, Екскаваторній, Звенигородській, Пасічній, Уманській, Федора Панка, а також на проспекті Богдана Хмельницького.

5-го без електрики перебуватимуть будинки на вулицях Надії Алексєєнко, Зоологічній, Мирній, Серпневій, Чорноморській, Шпаковій.

6 числа роботи заплановані на Автотранспортній, Краснопільській, Березневій, Дніпровській, Олександри Риндовської, Старицького та Сурській.

7-го обмеження торкнуться Інженерної, Квартальної, Мирослава Скорика, Василя Сліпака, Матроської, Панельної, а також частини проспекту Богдана Хмельницького.

Також ремонтні роботи проходитимуть у Жовтих Водах. З 3 по 7-ме там планується знеструмлення будинків на вулицях Авангардній, Виноградній, Героїв України, Героїв Чорнобиля, Івана Богуна, Козацької Слави, Покровській, Театральній, Франка, а також у кількох провулках — Багряному, Дружби, Кобзаря, Світанковому та Річковому.

У Вільногірську тимчасово буде припинене постачання електроенергії з 4 по 7 листопада. Обмеження заплановані на вулицях Степовій, Бригадній, Юрія Устенка, Шевченка, Кобзаря, Зеленій, Криничанській і Хмельницького.

У Криворізькому районі роботи триватимуть у селах Полтаво-Боголюбівка, Садки та Широке. Без електроенергії перебуватимуть споживачі по вулицях Степовій, Будівельній, Сонячній, Барвінковій, Берестковій, Луговій, Молодіжній, Садовій, Тіністій і Центральній.

Під час проведення технічних робіт енергетики просять жителів поставитися з розумінням до можливих тимчасових незручностей. Відновлення електропостачання здійснюватиметься одразу після завершення запланованих дій.

