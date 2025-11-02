Этот график отключения света на неделю с 3 по 9 ноября в Днепропетровской области подготовлен для информирования жителей об адресах и времени проведения плановых технических мероприятий.

В период с 3 по 9 ноября запланирован график отключения света в неделю в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

3 числа с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в городе Днепр на улицах Изобретательницы Ющенко, Днепровской, Эстонской, Александры Рындовской, Привольной, Августовской, Сурской, Виктора Гошкевича, Монтажной, Солонянской, а также в Листовом переулке.

4 работы продолжатся на Автотранспортной, Строителей, Энергетической, Экскаваторной, Звенигородской, Пасечной, Уманской, Федора Панка, а также на проспекте Богдана Хмельницкого.

5-го без электричества будут находиться дома на улицах Надежды Алексеенко, Зоологической, Мирной, Августовской, Черноморской, Шпаковой.

6 числа работы запланированы на Автотранспортной, Краснопольской, Мартовской, Днепровской, Александре Рындовской, Старицком и Сурской.

7-го ограничения коснутся Инженерной, Квартальной, Мирослава Скорика, Василия Слипака, Матросской, Панельной, а также части проспекта Богдана Хмельницкого.

Также ремонтные работы будут проходить в Желтых Водах. С 3 по 7 там планируется обесточивание домов на улицах Авангардной, Виноградной, Героев Украины, Героев Чернобыля, Ивана Богуна, Казацкой Славы, Покровской, Театральной, Франко, а также в нескольких переулках — Багряном, Дружбы, Кобзаря, Свитанк.

В Вольногорске временно будут прекращены поставки электроэнергии с 4 по 7 ноября. Ограничения намечены на улицах Степной, Бригадной, Юрия Устенко, Шевченко, Кобзаря, Зеленой, Криничанской и Хмельницкого.

В Криворожском районе работы будут продолжаться в селах Полтаво-Боголюбовка, Садки и Широкое. Без электроэнергии будут находиться потребители по улицам Степной, Строительной, Солнечной, Барвенковой, Берестковой, Луговой, Молодежной, Садовой, Тенистой и Центральной.

Во время проведения технических работ энергетики просят жителей отнестись с пониманием возможных временных неудобств. Восстановление электроснабжения будет производиться сразу после завершения запланированных действий.

Этот график отключения света на неделю с 3 по 9 ноября в Днепропетровской области подготовлен для информирования жителей об адресах и времени проведения плановых технических мероприятий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.