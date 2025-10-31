Дефіцит овочів у Дніпропетровській області відчутно впливає на доступність і вартість тепличних овочів для споживачів.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області цього тижня спричинив помітне подорожчання тепличних огірків і помідорів, повідомляє Politeka.

Причиною росту цін стало обмеження пропозиції на внутрішньому ринку, а також високий попит з боку гуртових покупців і торгових мереж, що значно вплинуло на ситуацію в регіоні.

Сезон тепличних огірків поступово підходить до завершення. Більшість комбінатів уже прибирає урожай і реалізує залишки продукції переважно невеликими оптовими партіями.

Незважаючи на зниження якості останніх партій, ціни продовжують зростати. Лише за поточний тиждень вартість огірків піднялася в середньому на 21%, і сьогодні оптові ціни коливаються в межах 90–110 гривень за кілограм ($2,16–2,63/кг), залежно від обсягів і сорту. Порівняно з минулим роком, теперішня вартість огірків на 11% вища. Експерти прогнозують, що дефіцит місцевих овочів може спричинити вихід на ринок імпортерів з Туреччини, що потенційно стабілізує ціни.

Схожа ситуація спостерігається і на ринку тепличних томатів. Ці овочі дорожчають уже третій тиждень поспіль через обмежену пропозицію від господарств. Станом на сьогодні комбінати пропонують томати по 80–90 гривень за кілограм ($1,91–2,15/кг), що на 14% вище, ніж наприкінці минулого тижня, повідомляє EastFruit. Обсяги поставок залишаються невеликими й нестабільними: частина підприємств завершила реалізацію, а у інших похолодання сповільнило дозрівання овочів. Імпорт поки не здатен компенсувати дефіцит місцевих томатів.

Згідно з моніторингом, тепличні помідори вже на 22% перевищують показники кінця жовтня 2024 року. Виробники попереджають, що ціни можуть продовжувати зростати, якщо ситуація з пропозицією не покращиться найближчим часом. Таким чином, дефіцит овочів у Дніпропетровській області відчутно впливає на доступність і вартість тепличних овочів для споживачів.

